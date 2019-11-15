Euro
6.35
Dolar
5.74
BIST 100
105,379.70
Altın
1,466.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tunus'ta hükümeti kurma görevi Nahda'nın adayı Cemeli'ye verildi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, hükümeti kurma görevini Nahda Hareketi Partisinin önerdiği El-Habib el-Cemeli'ye verdi.

Yosra Ouanes,Ali Semerci   | 15.11.2019
Tunus'ta hükümeti kurma görevi Nahda'nın adayı Cemeli'ye verildi

Tunisia

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Said, Nahda Hareketinin lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi'yi kabul etti.

Kabulde Gannuşi, 60 yaşındaki Cemeli'yi, Nahda Hareketi Partisinin başbakan adayı olarak Cumhurbaşkanı Kays Said'e önerdi.

Cumhurbaşkanı Kays Said de yeni hükümeti kurma görevini Cemeli'ye verdi.

Ziraat mühendisi olan El-Habib el-Cemeli, Tunus'ta 2011'deki devrimin ardından 2012 ve 2013 yıllarında iki ayrı hükümette bakan yardımcılığı görevinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Doğu Akdeniz’deki AB oyununu nasıl bozabilir?
ABD’nin Yunanistan'daki askeri üslere ilgisi artıyor
AB'nin yeni kör düğümü: Avrupalı DEAŞ'lılar
Erdoğan-Trump görüşmesi: Sabotaj çabaları boşa çıktı
Aramco'nun halka arzı: Karbon kapitalizm genişlerken

Benzer haberler

Tunus'ta hükümeti kurma görevi Nahda'nın adayı Cemeli'ye verildi

Tunus'ta hükümeti kurma görevi Nahda'nın adayı Cemeli'ye verildi

Tunus Parlamentosu Başkanı Gannuşi: En yakın zamanda Anayasa Mahkemesi kurulacak

Gannuşi Tunus'un yeni Meclis Başkanı oldu

Tunus'ta yüzbinlerce kişi Mevlit Kandili'ni Kayravan'da kutladı

Tunus'ta yüzbinlerce kişi Mevlit Kandili'ni Kayravan'da kutladı