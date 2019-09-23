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Dünya

Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına itirazlar reddedildi

Tunus İdare Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur sonuçlarına yapılan itirazları reddetti.

Adil Essabiti,Hacer Başer   | 23.09.2019
Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına itirazlar reddedildi

Tunus

Tunus resmi haber ajansı TAP'ın haberine göre, Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Üyesi Hasena bin Süleyman, 6 cumhurbaşkanı adayının seçim sonuçlarına yaptığı itirazın İdare Mahkemesince reddedildiğini açıkladı.

Yüksek Seçim Komisyonu seçim sonuçlarının geçen salı günü açıklanmasının ardından iki günlük itiraz süresinin başladığını duyurmuştu.

Tunus Cumhurbaşkanlığı 1. tur seçim sonuçları

Cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 18,4 oy oranıyla bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ve yüzde 15,6 oy oranıyla tutuklu medya patronu Nebil Karvi'nin ikinci tur için yarışacağı açıklanmıştı.

Nahda Hareketi'nin adayı Abdulfettah Moro oyların yüzde 12,9'unu, Nida Tunus partisinin adayı eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi yüzde 10,7'sini elde ederek yarış dışında kalmıştı.

YSK, seçime yurt içindeki katılım oranının yüzde 45,02, yurt dışından katılımınsa yüzde 19,7 olduğunu duyurmuştu.

Tunus, 6 Ekim'de de parlamento seçimleri için sandığa gidecek.

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