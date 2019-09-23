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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor
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Dünya

Trump'tan İklim Zirvesi'ne 'beklenmedik ziyaret'

ABD Başkanı Trump'ın beklenmedik bir şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna gelmesi şaşkınlığa neden oldu.

Betül Yürük   | 23.09.2019
Trump'tan İklim Zirvesi'ne 'beklenmedik ziyaret'

New York

ABD Başkanı Donald Trump'ın beklenmedik şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu salonuna gelmesi şaşkınlığa neden oldu.

Zirveye katılması beklenmeyen Trump, BM Genel Merkezi'ne giriş yaptıktan sonra İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna girdi ve kısa süre konuşmaları dinledi.

Küresel ısınmayı inkar eden Trump'ın beklenmedik şekilde İklim Zirvesi'nin yapıldığı Genel Kurul salonuna gelmesi şaşkınlık yarattı.

Trump, kısa süre salonda kaldıktan sonra ayrıldı.

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