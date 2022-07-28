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Dünya

Tunus'ta Bargo Ormanı'ndaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Tunus'un kuzeybatısındaki Silyana vilayetinde yer alan Bargo Ormanı'nda çıkan yangının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtildi.

Safiye Karabacak   | 28.07.2022
Tunus'ta Bargo Ormanı'ndaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Tunus

Silyana Vilayeti Sivil Savunma Bölge Müdürü Muhammed Ali bin Beyhi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Pazar gününden bu yana devam eden yangında kontrol altına alınan alan yüzde 90'ı aştı." dedi.

Yangının son günlerde yüksek sıcaklıklar ve rüzgar nedeniyle yoğunlaştığını aktaran Bin Beyhi, bu durumun çevredeki bazı evleri tehdit ettiğini kaydetti.

"İtfaiye teşkilatının son iki günde genişletilmesiyle afetlere karşı bölge planını devreye soktuk; ordu, jandarma ve orman idaresi dahil olmak üzere çeşitli makamlardan takviye istedik." diyen Bin Beyhi, yangından etkilenen bölgeyi resmi makamlarla görüştükten sonra açıklayacaklarını belirtti.

Tunus Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Muaz Teria, dün, ülkede haziran başından bu yana çeşitli vilayetlerde meydana gelen 118 yangında 3 bin hektara yakın alanın zarar gördüğünü açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığından 26 Temmuz'da yapılan yazılı açıklamada da Silyana, Cenduba, Kef, Bace, Kayravan, Binzert, Zağvan ve Nabel vilayetlerindeki ormanlık alanlarda 11 noktada yangın çıktığı belirtilmişti.

Sivil savunma ekiplerinin söz konusu bölgelerde yangın söndürme çalışmalarını sürdürdüğü kaydedilen açıklamada ayrıca yangınlar nedeniyle yaklaşık 500 hektar ağaçlık alanın yok olduğu aktarılmıştı.

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