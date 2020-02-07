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Dünya

Tunus'ta ABD'nin sözde barış planı protesto edildi

Tunus'un kuzeydoğusundaki Kerem kentinde ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planı protesto edildi.

Yosra Ouanes,Halime Afra Aksoy   | 07.02.2020
Tunus'ta ABD'nin sözde barış planı protesto edildi Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Tunus

Tunus'ta, Kerem Belediyesi'nin çağrısıyla düzenlenen eyleme, kadın ve çocukların da yer aldığı bir grup Tunuslu katıldı. 

Göstericiler, "geri dönüş hakkından geri dönmek yok", "Yüzyılın Anlaşması planına hayır, Filistinlilerin haklarına evet", "İsrail'le normalleşmeye hayır", "Filistin direnişi ümmetin onurudur" şeklinde sloganlar attı.

Eylemde, İsrail bayrağı yakıldı.

Kerem Belediye Başkanı Fethi el-Ayuni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günümüzde halkların karar mercisi olduğunu, Tunus, Cezayir ile diğer Arap ve Müslüman ülkelerde olduğu gibi Filistin halkının ve ümmetin kaderine halkların karar vereceğini belirtti.

"Yüzyılın Anlaşması" planının ilerlemeyeceğini kaydeden Ayuni, bu sözde barış planına destek veren Arap yöneticilerin bugün halklarından tecrit edildiğini söyledi.

Ayuni, Tunus devletinin tüm kurum ve yapılarıyla planın geçerliliğinin olmadığını ve olmayacağını yüksek sesle ifade ettiğini belirtti.

Belediye Başkanı Ayuni, Kudüs'ün kutsal olduğunu ve Filistinlilerin haklarını geri kazanacağı vurguladı.

Tunus makamları yaptığı açıklamalarda, Libya krizinin çözülmesine katkıda bulunarak ve Filistin davasını desteklemeye devam ederek, Arap dünyasının ve Afrika kıtasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde sesi olacağını vurgulamıştı.

Tunus, Ocak 2020'den bu yana Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Arap ülkelerinin tek temsilcisi olarak yer alıyor.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

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