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Dünya

Tunus’taki orman yangını kontrol altına alındı

Tunus’un kuzeyinde geçen hafta başlayan orman yangınının tamamen kontrol altına alındığı bildirildi.

Mehmet Akif Turan   | 23.07.2022
Tunus’taki orman yangını kontrol altına alındı

Tunis

Tunus İçişleri Bakanlığı, başkent Tunus'un yakınındaki Ben Arus kentinde yer alan Bukernin Dağı'ndaki yangına ilişkin açıklama yaptı.

Bukernin Dağı’nda 19 Temmuz’da başlayan orman yangınının kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, "Sivil Savunma Birliklerine bağlı mobil itfaiye ekiplerinin ve Hava Kuvvetlerine ait helikopterlerin kullanıldığı söndürme çalışmalarının sonucunda Bukernin Dağı’nın farklı bölgelerinde çıkan yangınlar tamamen kontrol altına alındı." ifadelerine yer verildi.

Söndürme ekiplerinin izleme ve soğutma çalışmaları için bölgede bir süre daha bulunacağı aktarılan açıklamada, ekiplerin rüzgarın etkisiyle tekrar yangın çıkması ihtimalini önlemeye çalıştığı aktarıldı.

Ülkede geçen hafta başlayan orman yangınlarında kullanılmak üzere, Cezayir, Tunus'un talebi üzerine orman yangınlarıyla mücadele için bu ülkeye 2 helikopter ile 20 adet yangın söndürme aracı göndermişti.

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