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Dünya

Asiana Airlines İstanbul uçuşlarını yeniden başlattı

Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye uçuşlarını durduran Güney Kore hava yolu şirketi Asiana Airlines, yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra İstanbul Havalimanı tarifeli seferlerini yeniden başlattı.

Gökhan Yılmaz   | 23.07.2022
Asiana Airlines İstanbul uçuşlarını yeniden başlattı

İstanbul

Salgın nedeniyle Türkiye seferlerine ara veren hava yolu şirketleri, İstanbul Havalimanı'na uçuşlarını yeniden başlatmaya devam ediyor.

Yaklaşık 2,5 yıl aradan sonra Asiana Airlines'in Güney Kore'nin başkenti Seul’den havalanan tarifeli uçağı, İstanbul Havalimanı'na indi.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, haftada iki gün karşılıklı uçuşların başladığı belirtilerek, "Asiana Airlines bugün itibarıyla Incheon Uluslararası Havalimanı-İstanbul seferlerine haftada iki frekans olarak yeniden başladı. Nice emniyetli uçuşlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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