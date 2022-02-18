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Dünya

Tunus’ta OHAL 2022’nin sonuna kadar uzatıldı

Tunus'ta 2015 yılında terör saldırılarının ardından ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) 2022’nin sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Mehmet Akif Turan   | 18.02.2022
Tunus’ta OHAL 2022’nin sonuna kadar uzatıldı

Tunus

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, 2015'te uygulanmaya başlayan ve 20 Şubat’ta son bulacak olan OHAL 31 Aralık 2022’ye kadar uzatıldı.

Tunus'ta son olarak OHAL, 18 Ocak 2022’de Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından 1 ay süresince uzatılmıştı.

Tunus'ta 2015'ten bu yana OHAL uygulanıyor

Başkent Tunus'un Muhammed Hamis Caddesi'nde 24 Kasım 2015'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nı hedef alan bombalı saldırı sonrası ülkede ilan edilen bir aylık olağanüstü halin, sonraki süreçte birçok kez uzatılmasına karar verilmişti.

Uygulama, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik birimlerine "toplantıların yasaklanması, sokağa çıkma yasağı, mahkeme izni olmaksızın arama emri ve basını denetleme" gibi olağanüstü yetkiler sağlıyor.

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