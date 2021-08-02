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Dünya

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi, askeri hastaneye kaldırıldı

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Gannuşi'nin kısa süre önce yakalandığı Kovid-19 nedeniyle sağlık durumunun kötüleştiği ve başkentteki askeri hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Hamdi Moussa,Safiye Karabacak   | 02.08.2021
Tunus Meclis Başkanı Gannuşi, askeri hastaneye kaldırıldı

Tunus

Meclis Başkanı Basın Müsteşarı Vesim el-Hadravi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gannuşi'nin sağlığı bir süre önce yakalandığı Kovid-19'un etkileri sonucu kötüleşti ve askeri hastaneye nakledilmesi gerekti." dedi.

Doktorların Gannuşi'nin hala Kovid-19'un yansımalarından dolayı sağlık sıkıntısı yaşadığını doğruladığını belirten Hadravi, "Gannuşi'nin durumu şu anda stabil ve doktorlar bu gece hastaneden ayrılabileceğini onayladı." diye konuştu.

Gannuşi, dün akşam hafif rahatsızlanmış, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından buradan ayrılmıştı.

Gannuşi'nin yardımcısı Mahir Mezyub da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Gannuşi'nin yurt dışında tedavi görmek istediği yönündeki haberlerin doğru olmadığını, Gannuşi'nin ülkeden ayrılmayı düşünmediğini ve düşünmeyeceğini bildirdi.

Gannuşi'nin sosyal medya hesabından 13 Temmuz'da paylaşılan yazılı açıklamada, Meclis Başkanının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.

Gannuşi'nin siyasi danışmanı Riyad eş-Şuaybi geçen hafta yaptığı açıklamada, bir süre önce Kovid-19'a yakalanan Gannuşi'nin iyileştiğini, bir haftalık tedavinin ardından hastaneden taburcu edildiğini ve sağlık durumunun çok iyi olduğunu ifade etmişti.

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