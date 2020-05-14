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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) düzenlediği DEİK Talks programında konuşuyor
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Dünya, Koronavirüs

Tunus, Kovid-19 kısıtlamalarını hafifletiyor

Tunus hükümeti, yarından itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını hafifletmeye başlayacaklarını açıkladı.

Yosra Ouanes,Hacer Başer   | 14.05.2020
Tunus, Kovid-19 kısıtlamalarını hafifletiyor Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Tunus


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Tunus'ta, başbakan nezdinde Büyük Projelerden Sorumlu Devlet Bakanı Lubna el-Ceribi düzenlediği basın toplantısında, "Yarından itibaren büyük ticari merkezlerin, özel hastanelerin, haftalık pazarların ve hayvan pazarlarının açılmasına izin veriyoruz." dedi.

Yaşı 65'in üstünde ve 15'in altında olan vatandaşların da sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını kararlaştırdıklarını aktaran Ceribi, ülkedeki sağlık durumu konusunda kaydedilen olumlu sonuçların ardından bu kararları aldıklarını ifade etti.

Ceribi, salgının tamamen bitirilmesi için uyulması gereken koruyucu kurallara riayet edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tunus'ta ilk Kovid-19 vakası 2 Mart'ta tespit edilmişti.

Tunus hükümeti, Kovid-19'la mücadele kapsamında bir dizi önlem almıştı. Bu kapsamda 22 Mart'ta ülke genelinde genel karantina uygulaması başlatılmış, daha sonra buna ek olarak gıda ürünleri satan dükkanlar dışında tüm mağazaların, kuaför ve berberlerin kapatılması kararı alınmıştı.

Vaka sayılarında düşüşe geçilmesi üzerine Tunus'ta 4 Mayıs'tan itibaren karantina şartlarının hafifletilmesine karar verilmişti.

Tunus Sağlık Bakanlığı bugünkü açıklamasında, dört gündür yeni tip koronavirüs vakası kaydedilmediğini duyurmuştu.

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