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Dünya

Tunus kara sularında 13 ülkenin katılımıyla ortak deniz tatbikatı başlatıldı

Mısır, Tunus ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dahil 13 ülke, Akdeniz'de "Phoenix Express-2021" adlı ortak askeri tatbikat başlattı.

Aydoğan Kalabalık   | 19.05.2021
Tunus kara sularında 13 ülkenin katılımıyla ortak deniz tatbikatı başlatıldı

Ankara

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, Tunus kara sularında düzenlenen tatbikata Mısır, Tunus, ABD, Belçika, Yunanistan, İtalya, İspanya, Malta, İngiltere, Cezayir, Fas, Libya ve Moritanya deniz kuvvetlerinin katıldığını bildirdi.

Katılımcı ülkeleri "dost ve kardeş" olarak nitelendiren Rifai, tatbikatın Mısır ile diğer ülkelerin orduları arasındaki iş birliğini artırma ve karşılıklı bilgi alışverişinin sağlanması kapsamında gerçekleştirildiğini kaydetti.

Tatbikat çerçevesinde katılımcı ülkelerin kuvvetleri arasında uyum sağlamaya katkıda bulunan birçok eğitim faaliyetinin gerçekleştirileceğini ifade eden Rifai, operasyonun deniz güvenliğini artırma, deniz trafiğinin güvenliğini sağlamayı amaçlayan bir dizi eğitimi, pratik tatbikat ve koordinasyon konferanslarını da kapsadığını belirtti.

Açıklamada tatbikatın birkaç gün süreceğine yer verildi.

Mısır son olarak ABD ile Kızıldeniz'de 13 Mayıs'ta ortak askeri tatbikat gerçekleştirmişti.

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