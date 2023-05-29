Tunus eski Meclis Başkanı Gannuşi’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik mesajı
Tunus eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısından dolayı tebrik etti.
Tunis
Gannuşi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ederim. Türkiye’deki seçimlere yüksek katılım oranı için Türk halkını tebrik ediyoruz. Seçim sonuçlarının ülkelerimize hayırlı olmasını, özgürlük, güvenlik ve refah getirmesini Cenabı Allah'tan niyaz ederim." ifadelerine yer verildi.