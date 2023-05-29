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Dünya

Sırbistan'da bazı okullar "bomba ihbarı" nedeniyle tahliye edildi

Sırbistan'da bazı okullar yapılan bomba ihbarı sonrası tahliye edildi.

Ahmet Nurduhan  | 29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
Sırbistan'da bazı okullar "bomba ihbarı" nedeniyle tahliye edildi

Belgrad

Sırbistan İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, ülke genelinde bazı okulların e-posta adreslerine okullara patlayıcı yerleştirildiğine dair bildirimler gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, okulların tahliye edildiği ve bomba ihbarının sahte olup olmadığının kontrol edileceği belirtildi.

Okullara yönelik daha önce yapılan bomba ihbarlarının asılsız çıktığına dikkat çekilen açıklamada, "8 Mayıs'tan itibaren, Sırbistan'daki tüm ilk ve orta okullarda ve ayrıca okul bölgelerinde, koruma önlemleri alan polis memurlarının varlığının artırıldığını hatırlatmak isteriz. Polis memurları, tüm vatandaşların emniyet ve asayişi ile günlük olarak ilgilenmektedir." denildi.

Sırbistan'daki silahlı saldırılar

Belgrad'daki Vladislav Ribnikar İlkokulunda 14 yaşındaki K.K. 3 Mayıs'ta güvenlik görevlisi ve öğrencilere silahla ateş açmıştı. Saldırıd 9'u çocuk, biri güvenlik görevlisi 10 kişi yaşamını yitirmiş, 5'i çocuk, biri öğretmen 6 kişi yaralanmıştı.

14 yaşındaki çocuğun saldırıyı 1 aydır planladığı ve üzerinde saldırdığı öğrencilerin listesi ile okul planının bulunduğu belirtilmişti.

Saldırının ardından Sırbistan genelindeki her okulda ikişer polis görevlendirilmişti.

Başkentteki okul saldırısından 2 gün sonra 21 yaşındaki U.B. Mladenovac'ın Dubona köyünde seyir halindeki araçtan otomatik tüfekle çevreye rastgele ateş açarak 8 kişiyi öldürmüştü.

Sırbistan'da 18 can kaybıyla sonuçlanan 2 silahlı saldırının ardından ulusal yas ilan edilmişti.


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