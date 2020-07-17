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Dünya

Tunus Cumhurbaşkanı Said partilerden başbakan adaylarını sunmalarını istedi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, istifa eden Başbakan İlyas el-Fahfah'ın yerine hükümeti kurma görevini vereceği kişiyi belirlemek için partilerden adaylarını sunmalarını istedi.

Adel Bin Ibrahim Bin Elha Elthabti,Ali Semerci   | 17.07.2020
Tunus Cumhurbaşkanı Said partilerden başbakan adaylarını sunmalarını istedi Fotoğraf: Yassine Gaidi/AA

Tunus

Tunus basınında yer alan haberlerde, Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Meclisteki parti, koalisyon ve parlamento bloklarından, hükümeti kurmakla görevlendirilmek üzere başbakan adaylarını sunmalarını talep ettiği belirtildi.

Aday önerileri için son tarihin 22 Temmuz olarak belirlendiği kaydedildi.

Başbakan Fahfah, istifasını 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Said'e sunmuştu. Said de dün Fahfah'ın istifasını kabul etmişti.

Cumhurbaşkanı Said ayrıca, hükümeti kurmakla görevlendirilecek en ehil kişiyi belirlemek amacıyla istişarelerde bulunulacak parti, koalisyon ve parlamento bloklarının listesini hazırlaması için Meclis Başkanı Raşid Gannuşi'ye bir mektup göndermişti.

Ne olmuştu?

Tunus'taki çok parçalı koalisyon hükümetinde partiler arasındaki görüş ayrılıkları ve Başbakan Fahfah hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından çatırdamalar başlamıştı.

Fahfah suçlamaları reddederken koalisyonun büyük ortağı Nahda Hareketi Şura Konseyi, hükümetten güvenoyunu çekme kararı almıştı.

Farklı partiler ve bağımsızlardan 105 milletvekili de ortak dilekçeyle Fahfah hükümetinden güvenoyunun çekilmesini talep etmişti.

Fahfah, 15 Temmuz'da istifasını sunduktan sonra da güç mücadelesini sürdürerek Nahda Hareketinden 6 bakanı görevden almıştı.

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