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Dünya

Tunus açıklarında 114 düzensiz göçmen yakalandı

Tunus, ülkenin güney sahilleri açıklarında düzenlenen 2 operasyonda, Avrupa'ya gitmeye çalışan 114 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti,Gülşen Topçu   | 14.06.2021
Tunus açıklarında 114 düzensiz göçmen yakalandı

Tunisia

Tunus Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, deniz kuvvetlerine bağlı birimlerin, ülkenin güneyindeki Sfaks vilayetine bağlı Kerkene Adası açıklarında düzenlediği ilk operasyonda farklı uyruklardan 101 düzensiz göçmeni yakaladığı kaydedildi.

Açıklamada, göçmenlerin 11 Haziran'da Libya'nın batısındaki Zuvara kentinden Avrupa'ya doğru denize açıldığı ve aralarında 6 kadın ve 4 çocuğun bulunduğu bilgisine yer verildi.

Göçmenlerin Sfaks kentindeki ticaret limanına götürülerek resmi işlemlerin yapılması için sahil güvenlik ekiplerine teslim edildiği aktarıldı.

İkinci operasyonda ise güneydoğudaki Cerbe Adasına 40 kilometre uzaklıkta Tunus uyruklu 13 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Düzensiz göçmenlerin 12 Haziran'da Cerbe Adası'ndan Avrupa'ya doğru denize açıldığı ve aralarında 2 kadının bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sözcülerinden Carlotta Sami, 4 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 2021 başından mayısa kadar en az 500 göçmenin Orta Akdeniz göç güzergahında Avrupa'ya geçmeye çalışırken denizde can verdiğini açıklamıştı.

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