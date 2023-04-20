Dolar
19.41
Euro
21.30
Altın
2,004.13
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,012.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve İklim Konulu Büyük Ekonomiler Forumu’na Dolmabahçe Ofisi’nden canlı bağlantı ile katılıyor.
logo
Dünya, Ramazan 2023

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği kıtadaki yardımlarını bu ramazanda da sürdürdü

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) ramazanda Afrika'da binlerce kişiye iftar yemeği verdi, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ulaştırdı.

Ali Ebubekir Tokcan  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Tüm Afrika'nın Dostları Derneği kıtadaki yardımlarını bu ramazanda da sürdürdü

İstanbul

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ramazan çalışmalarını "Biz hem size hem de bize yeteriz” sloganıyla başlatan dernek, Türkiye'den hayırseverlerin bağışlarını Uganda, Sudan ve Somali'de 25 bin kişiye ulaştırdı, ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TADD Başkanı Bilgehan Güntekin, bağış sahiplerinin emanetlerine titizlikle sahip çıktıklarını belirtti.

Afrika'da 9 yıldır gönüllü sağlık çalışmalarının yanı sıra her ramazan ve bayramlarda ayni ve nakdi desteklere devam ettiklerini bildiren Güntekin, Afrika'nın çeşitli bölgelerinde ailelere gıda kolisi ve iftarlık dağıttıklarını kaydetti.

Güntekin, "Türkiye'deki kardeşlerinin kendilerine sahip çıktığını gören Afrikalı kardeşlerimiz her organizasyonda bizlere dua ediyor. Hayırseverler sayesinde Afrika kıtasındaki yetim ve dullar başta olmak üzere muhtaçlara sahip çıkılıyor. Ramazan çerçevesinde, Uganda, Sudan ve Somali'de zor şartlarda hayata tutunma mücadelesi veren kardeşlerimizi bir nebze olsun ferahlatmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eminönü'nde bayram alışverişi yoğunluğu yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Topkapı Sarayı'nda restorasyonu tamamlanan birimlerin açılışını gerçekleştirdi
Gaziantep'te 42 bin 358 deprem konutu yapılacak
Kara yollarında bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı
Diyarbakır'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Benzer haberler

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği kıtadaki yardımlarını bu ramazanda da sürdürdü

Tüm Afrika'nın Dostları Derneği kıtadaki yardımlarını bu ramazanda da sürdürdü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet