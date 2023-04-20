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Dünya

Avrupa Parlamentosu, AB'nin göç ve iltica kurallarını değiştirecek paketi onayladı

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nde (AB) düzensiz göçmenlerin geri dönüşlerini hızlandıracak ve acil durumlarda sığınmacıların üye ülkeler arasında zorunlu dağıtımı gibi yeni göç ve iltica kuralları getirecek paket üzerinde uzlaştı.

Selen Temizer  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Avrupa Parlamentosu, AB'nin göç ve iltica kurallarını değiştirecek paketi onayladı

Brüksel

AP Genel Kurulu'nda AB Komisyonu'nun çıkmaza giren göç ve iltica paketiyle ilgili oylama yapıldı.

Oylamanın ardından AP tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, onaylanan yeni kurallar düzensiz göçmenlerin geri dönüşünü hızlandırmayı ve AB içindeki diğer ülkelere seyahat etmelerini engelleyecek tedbirleri içeriyor.

Göçmenlerin, AB tarafından gerekli görülen durumlarda üye ülkelere yerleştirilmelerini zorunlu kılan paket, "dayanışma mekanizması" gereği, bu haller dışındaki durumları gönüllülük prensibine bağlıyor.

Buna göre, üye ülkelerden biri göçmen akınına uğradığında diğer üye ülkeler, bir miktar mülteciyi kendi ülkelerinde ağırlamak ve baskı altındaki ülkeye finansal destek sağlamak gibi yöntemlerle destek verecek.

AB ülkelerinde 3 yıllık yasal ikametten sonra uzun vadeli izinlerin verilmesinin hızlandırılması ve geçici koruma statüsünden yararlanan kişilerin entegre olmasını da öngören paket, AB'de uzun süreli ikamet edenlerin ek çalışma kısıtlamaları olmaksızın başka bir AB ülkesine ailesiyle birlikte taşınma hakkını da sağlıyor.

"İlerleme kaydediyoruz"

AB Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Göçle ilgili önerilerim için bugün AP'de çok önemli bir oylama yapıldı. Pragmatik, pratik ve her şeyden önce 'Avrupalı' göç yaklaşımımızın ciddi bir siyasi desteğinin olduğunu gördük. İlerleme kaydediyoruz." açıklamasını yaptı.

Paket, sonraki aşamada AP ve AB Konseyi tarafından müzakere edilecek.

Görüşmelerin 8-9 Haziran'daki AB adalet ve içişleri bakanları toplantısında, üye ülkelerin bakanlarının uzlaşma sağlamasının ardından başlaması bekleniyor.

Göç ve iltica paketi

AB Komisyonu, 2015'teki göç akınından beri sığınmacıların nasıl dağıtılacağı ve iltica başvuruları reddedilenlerin nasıl geri gönderileceğine çözüm bulunamaması nedeniyle bir dizi yasa teklifi, yol haritası ve tavsiyelerden oluşan yeni bir tasarı hazırlamıştı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Eylül 2020'de açıkladığı paketle ilgili, üye ülkelerin farklı tutumları nedeniyle sonuç alınamamıştı.

Geçen sene Fransa, AB Dönem Başkanlığı süresince, paket üzerinde ilerleme sağlanabilmesi için "adım adım yaklaşımı"nı benimsemişti. Bunun üzerine AB'nin sınırlarını güçlendirmek ve dayanışma mekanizması olmak üzere paketteki iki unsur üzerinde anlaşma sağlanmıştı.

2022, "AB'nin göç krizinden bu yana görülmemiş düzeyde düzensiz göç aldığı yıl" olarak kayıtlara geçmişti.

AB'ye 2022'de 330 bin düzensiz giriş yapılmış, bu, bir önceki yıla göre yüzde 64'lük artışa tekabül etmişti.

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