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Dünya

Tüm Afrika’nın Dostları Derneği Afrika'daki ramazan yardımlarına devam ediyor

Tüm Afrika’nın Dostları Derneği (TADD), ramazan ayında Uganda, Sudan, Etiyopya, Fildişi Sahili ve Burkina Faso'daki yardım organizasyonlarını sürdürüyor.

Ali Ebubekir Tokcan   | 03.05.2021
Tüm Afrika’nın Dostları Derneği Afrika'daki ramazan yardımlarına devam ediyor

İstanbul

Tüm Afrika’nın Dostları Derneğinden (TADD) yapılan açıklamaya göre TADD, "Hepimizin iyilik yapmaya ihtiyacı var" sloganıyla son beş yıldır ramazan aylarında Afrika’da 100 binin üzerinde kişiye iftar ve ramazan kumanyası dağıttı.

TADD Genel Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kendilerini Afrika'nın dostu olarak nitelediklerini belirterek, “Biliyorsak, görüyorsak, ulaşabiliyorsak sorumluluğumuz var. Bugün Afrika'nın büyük bir bölümünde kardeşlerimiz temiz suya ulaşmak için saatlerce yol yürüyüp çile çekerken, temel gıda maddelerine ulaşamazken, bizlerin her türlü konfor içinde duyarsız kalması düşünülemez." ifadelerini kullandı.







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