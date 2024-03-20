Dolar
32.39
Euro
35.25
Altın
2,157.34
ETH/USDT
3,169.20
BTC/USDT
61,999.00
BIST 100
8,929.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'tan Yüksek Mahkeme'ye "dokunulmazlık" savunması

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2020 seçim sonuçlarını değiştirmeye çalıştığı iddialarına karşı "dokunulmazlığa" sahip olduğu yönündeki savunmasını içeren dava dosyasını Yüksek Mahkeme'ye sundu.

Hakan Çopur  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
Trump'tan Yüksek Mahkeme'ye "dokunulmazlık" savunması

Washington

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları, başkanların dokunulmazlığa sahip olduklarının tescil edilmesini talep ettikleri yazılı savunmayı Yüksek Mahkeme'ye sundu.

Dava dosyasında Trump, 2020 seçim sonuçlarını değiştirmeye çalıştığı ve 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında rol oynadığı iddialarıyla beraber yargılanması gerektiği şeklindeki hukuki tezleri reddederek, "başkanların dokunulmazlığının" olduğunu savundu.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, dosyada, "Bir başkan, görevliyken yaptığı eylemler dolayısıyla görevinden ayrıldıktan sonra cezai soruşturmaya maruz kalırsa, o zaman bu kişi işlev göremez, başkanlık da temel bağımsızlığını koruyamaz." ifadesine yer verildi.

Muhafazakar yargıçların liberal yargıçlara karşı 6-3 üstünlüğünün bulunduğu Yüksek Mahkeme'nin Trump'ın dokunulmaz olup olmadığı ile ilgili davada sözlü ifadeleri 25 Nisan'da alması bekleniyor.

Eski Başkan Trump hakkında, 2020 yılında kaybettiği başkanlık seçimlerinin ardından yaptığı açıklamalar ve 6 Ocak'taki Kongre baskını gerekçeleriyle çeşitli davalar açılmış, Trump ise eski başkan olarak dokunulmazlığı ile ilgili davayı Yüksek Mahkeme'ye kadar taşımıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da sağanak ve kar hayatı olumsuz etkiledi
THY toplu iş sözleşmesinde Hava-İş Sendikası ile anlaşma sağlandığını duyurdu
Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Vatandaşların tapularının teminat olarak gösterildiği" iddiasını yalanladı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Almanya'da temaslarda bulundu

Benzer haberler

Trump'tan Yüksek Mahkeme'ye "dokunulmazlık" savunması

Trump'tan Yüksek Mahkeme'ye "dokunulmazlık" savunması

Eski ABD Genelkurmay Başkanı Milley: Afganistan'dan tamamen çekilmeseydik şu an Taliban'la savaşıyor olurduk

ABD, Refah'a kara operasyonu konusunda İsrail'den farklı düşünüyor

Beyaz Saray: Gazze'deki yakın kıtlık tehlikesinden derin endişe duyuyoruz

Beyaz Saray: Gazze'deki yakın kıtlık tehlikesinden derin endişe duyuyoruz
İsrail heyeti Refah görüşmeleri için haftaya ABD'ye gidecek

İsrail heyeti Refah görüşmeleri için haftaya ABD'ye gidecek
Trump, başkan seçilmesi durumunda Prens Harry'yi sınır dışı edebileceğini ima etti

Trump, başkan seçilmesi durumunda Prens Harry'yi sınır dışı edebileceğini ima etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet