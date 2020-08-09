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Dünya, Koronavirüs

Trump'tan yeni Kovid-19 yardımlarına ilişkin 4 ayrı kararname

ABD Başkanı Donald Trump, öğrenci kredileri, işsizlik yardımları, bordro vergileri ve ev sahiplerinin kiracılarını evden çıkarma yasağına yönelik 4 ayrı kararname imzaladı.

Dildar Baykan   | 09.08.2020
Trump'tan yeni Kovid-19 yardımlarına ilişkin 4 ayrı kararname

Washington DC

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu tatilini geçirdiği New Jersey eyaletine bağlı Bedminster'da bir basın toplantısı düzenledi. 


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Kovid-19 salgınının etkileriyle mücadeleye yönelik teşvik paketine ilişkin görüşmelerde Beyaz Saray ile Demokratlar arasında anlaşma sağlanamadığını anımsatan Trump, Demokratların kendi yönetimleri altındaki kentler için gerekli "kurtarma fonunu" almak için teşvik paketini "rehin tuttuğunu" vurguladı.

Trump, Kovid-19 bu durumun birçok kişiyi mağdur ettiğini anımsatarak 4 ayrı kararname imzaladı.

Kararnameler kapsamında, bordro vergileri ile birçok kişiyi ilgilendiren işsizlik yardımları yıl sonuna kadar ertelendi.

Ayrıca öğrenci kredisi borçları ve gecikme faizleri de ikinci bir uyarıya kadar ertelenirken, ev sahiplerinin kiracıları evden çıkarmasına yönelik yasak da uzatıldı.

Trump, Kovid-19 nedeniyle işini kaybeden kişilere verilen işsizlik yardımlarının haftada 600 dolardan 400 dolara düştüğünü de sözlerine ekledi.

"Demokratlar, seçimlerde hile istiyor"

Öte yandan Trump, 3 Kasım'daki seçimlerde "postayla oylama" yönteminin kullanılmasının şaibelere yol açacağı iddiasını yineleyerek, "Demokratlar, seçimlere hile karışmasını istiyor. Onlar bu seçimleri çalmak istiyor çünkü seçimleri kazanmalarının tek yolu bu." ifadesini kullandı.


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