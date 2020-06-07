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Dünya

Trump'tan Washington'daki ulusal muhafızların geri çekilmesi talimatı

ABD Başkanı Trump, başkent Washington D.C'deki ulusal muhafızların geri çekilmesi talimatı verdiğini açıkladı.

Betül Yürük   | 07.06.2020
Trump'tan Washington'daki ulusal muhafızların geri çekilmesi talimatı

New York

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Ulusal Muhafızlarımıza Washington D.C'den çekilme sürecini başlatmaları talimatı verdim, şu an her şey mükemmel bir şekilde kontrol altında.'' ifadesini kullandı. 

Ulusal muhafızların üslerine döneceğini belirten Trump, gerektiğinde geri gelebileceklerini kaydetti.

Trump, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan ve ülke geneline yayılan protestolar için Washington'da ulusal muhafızları görevlendirmişti.

46 yaşındaki George Floyd'un dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis'te polisler tarafından gözaltına alınırken bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirmişti.

Protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke genelinde pek çok kente sıçramış, birçok eyalette ulusal muhafızlar görevlendirilmişti.

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