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Dünya

Trump'tan UCM'nin Afganistan kararına 'uluslararası zafer' yorumu

ABD Başkanı Donald Trump, UCM'nin Afganistan savaşı sırasında işlendiği öne sürülen muhtemel savaş suçlarıyla ilgili soruşturma talebini reddetmesini memnuniyetle karşıladı.

Dildar Baykan   | 12.04.2019
Trump'tan UCM'nin Afganistan kararına 'uluslararası zafer' yorumu

New York

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) ret kararının ardından, ABD Başkanı Trump yazılı açıklama yaptı. 

Trump açıklamada, ret kararına ilişkin, "Bu, sadece (Afganistan'da hizmet veren ABD'li) vatanseverler için değil, hukukun üstünlüğü açısından da büyük bir uluslararası zaferdir. UCM'nin bu kararını memnuniyetle karşılıyoruz ve ABD'nin, kendi vatandaşlarına en yüksek hukuki ve etik standartları sağlamasına yönelik duruşumuzu bir kez daha gösteriyoruz." ifadelerine yer verdi.

UCM'nin kurulmasından bu yana ABD'nin bu mahkemede yer almayı reddettiğine ve mahkemenin "Amerikan ulusal egemenliğine tehdit oluşturduğuna" işaret eden Trump, "Amerikan, İsrail ya da müttefik personelimizi burada yargılamaya yönelik herhangi bir adım sert ve güçlü bir karşılık bulacaktır." uyarısı yaptı.

UCM'de ABD'nin yargılanması talebi

UCM Başsavcısı Fatou Bensouda, Kasım 2017'de ABD askerleri, ABD Merkezi Haber alma Teşkilatı (CIA) ve Afgan askerlerin Afganistan savaşı sırasında savaş suçları işlediği ve Taliban'ın insanlık suçu işlediğine dair iddialara yönelik soruşturma talebinde bulunmuştu.

ABD'nin UCM'ye üye olmasa bile ABD askerlerinin iddia edilen savaş suçunu UCM'ye üye olan ülkede işlediği için sorgulanabileceği ifade edilmişti.

Mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD kuvvetlerinin yanı sıra Afganistan'da ve UCM'ye üye diğer ülkelerde görev yapan CIA ajanlarının görevleri hakkında da soruşturma başlatmak istediği aktarılırken Bensouda'nın ilk defa ABD'nin savaş suçu işlediği iddiasıyla soruşturma başlatmayı düşündüğü kaydedilmişti.

ABD geçen ay, Afganistan'da veya başka bir yerde Amerikan askerleri hakkındaki suistimal iddialarını soruşturmaya veya bu konuda kovuşturma başlatmaya teşebbüs eden Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) personeline vize vermeyeceği veya bu personelin vizelerini iptal edeceğini duyurmuştu.

UCM'den bugün yapılan açıklamada ise Bensouda'nın soruşturma talebinin reddedildiği belirtilmişti.

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