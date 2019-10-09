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Dünya

Trump'tan Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Trump, ABD'nin, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı desteklemediğini ve operasyon bölgesinde hiçbir Amerikan askerinin bulunmadığını belirtti.

Hakan Çopur   | 09.10.2019
Trump'tan Türkiye açıklaması

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, bu sabah NATO üyesi olan Türkiye'nin, "Suriye'yi işgal ettiğini" savunarak, "ABD bu saldırıyı desteklemiyor ve bu operasyonun kötü bir fikir olduğunu Türkiye'ye açıkça belirtmiştir." ifadesini kullandı.

Operasyon bölgesinde herhangi bir Amerikan askerinin olmadığını kaydeden Trump, "Siyaset sahnesine girdiğim ilk günden itibaren bu sonu gelmez ve anlamsız savaşları sürdürmek istemediğimi vurguladım, özellikle de ABD'nin yararına olmayanları. Türkiye sivilleri, Hıristiyanlar dahil dini azınlıkları koruyacağı ve herhangi bir insani krizin yaşanmayacağı konusunda taahhütte bulundu." değerlendirmesini yaptı.

Trump açıklamasında, "Türkiye, hapisteki tüm DEAŞ savaşçılarının bu şekilde kalmasını sağlamaktan ve DEAŞ'ın herhangi bir şekil veya formda yeniden ortaya çıkmamasından sorumludur. Türkiye'den taahhütlerine bağlı kalmasını bekliyoruz ve süreci yakından takip ediyoruz." ifadesine yer verdi.

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