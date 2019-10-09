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Dünya

Irak'ta gösterilerde ölenler için 3 gün yas ilan edildi

Irak Başbakanı Abdulmehdi, ülkede düzenlenen gösterilerde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan etti.

Haydar Karaalp   | 09.10.2019
Irak'ta gösterilerde ölenler için 3 gün yas ilan edildi

Bağdat

Irak devlet televizyonunun haberine göre, Başbakan Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösterilerde yaşamını yitiren siviller ve güvenlik güçleri için yarından itibaren 3 gün süreyle yas ilan etti.

Abdulmehdi'nin ayrıca ilerleyen saatlerde halka hitap edeceği bildirildi.

Bağdat ve ülkenin güney kentleri, "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne olmuştu. Gösterilerde 110'un üzerinde kişi ölmüş, 6 binden fazla kişi yaralanmıştı.

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