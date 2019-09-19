Euro
6.29
Dolar
5.69
BIST 100
101,155.80
Altın
1,494.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu, Uluslararası Güvenlik Kongresi'nde konuşuyor Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST devam ediyor
logo
Dünya

Trump'tan 'tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz' mesajı

ABD Başkanı Trump, İran'a olası bir müdahale konusunda, "Tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz. Bunun bugün olması şart değil. Yarın olur, iki hafta sonra olur." dedi.

Dildar Baykan   | 19.09.2019
Trump'tan 'tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz' mesajı

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, California eyaletinin Meksika sınırında inşası devam eden sınır duvarında incelemelerde bulundu, buradaki süreç hakkında gazetecileri bilgilendirdi. 

İran'a olası bir askeri müdahale konusunda Trump, "Orta Doğu'da neler olacağını zamanında göreceğiz. Bir müdahalede bulunmak her zaman kolaydır. Tek bir telefonla herhangi bir ülkeye girebiliriz. Bunun bugün olması şart değil. Yarın olur, iki hafta sonra olur." ifadesini kullandı.

"Bolton gibi insanlar Irak'a girmek istedi ve işler çok yolunda gitmedi"

Trump, geçen hafta görevden aldığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile de birçok konuda fikir ayrılıkları yaşadıklarını vurgulayarak, "Bolton gibi insanlar Irak'a girmek istedi ve işler çok yolunda gitmedi. Bataklığa saplandılar. Orta Doğu'da polis olduk. Bu korkunçtu." diye konuştu.

Sınıra inşa edilen duvar ile güney sınırındaki yasa dışı göçmen krizini çözeceklerini vurgulayan Trump, "Artık daha fazla insan gelemeyecek." dedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus'ta popülist siyasetin yükselişi
İsrail'de sandıktan yine çözümsüzlük çıktı
John Bolton'ın tartışmalı mirası
Yeni küresel siyasette Almanya: Tarihin prangası mı, değişimin ayak sesleri mi?
ABD'de artan İslamofobi, Müslümanları daha da bilinçlendiriyor

Benzer haberler

Trump'tan 'tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz' mesajı

Trump'tan 'tek bir telefonla bir ülkeye girebiliriz' mesajı

ABD, İran yaptırımlarını 48 saat içinde açıklayacak

Pompeo, Saudi Aramco saldırısını 'savaş nedeni' olarak nitelendirdi

Trump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanı 'ılımlı' O'Brien

Trump'ın yeni ulusal güvenlik danışmanı 'ılımlı' O'Brien
Suudi Arabistan Aramco saldırısında İran'ı suçlamasının gerekçelerini açıkladı

Suudi Arabistan Aramco saldırısında İran'ı suçlamasının gerekçelerini açıkladı
Trump, İran yaptırımlarını artırmaya hazırlanıyor

Trump, İran yaptırımlarını artırmaya hazırlanıyor