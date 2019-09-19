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Dünya

Pompeo Suudi Veliaht Prens ile İran'ı görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelerek İran'ı görüştü.

Hakan Çopur   | 19.09.2019
Pompeo Suudi Veliaht Prens ile İran'ı görüştü

Washington

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında Riyad'da yapılan görüşmede Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine İran tarafından yapılan saldırıların kabul edilemez olduğu belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Pompoe-Muhammed bin Selman görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"İran'ın saldırıları kabul edilemez"

Ortagus, açıklamasında, "Bakan Pompeo ve Veliaht Prens, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine İran tarafından yapılan son saldırıları ele aldı ve saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bakan ve Veliaht Prens, bu saldırının sadece Suudi vatandaşlarını değil aynı zamanda bu ülkede yaşayan Amerikan vatandaşlarını da tehlikeye attığı ve ülkedeki petrol üretim zincirini tehdit ettiği konusunda da mutabık kaldı." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, iki ismin "İran'a karşı uluslararası toplumun bir araya gelmesi gerektiği" hususuna vurgu yaptıkları ve İran'ın bölgedeki eylemlerine karşı durulması çağrısında bulundukları belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Riyad'a varmadan önce uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerinin vurulmasından bir kez daha İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez "savaş nedeni" olarak tanımlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da son olarak İran'a yönelik yaptırımların artırılması talimatını vermişti.

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