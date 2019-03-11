Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.13
Dolar
5.45
BIST 100
102,217.20
Altın
1,296.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Gül konuşuyor
logo
Dünya

Trump'tan sınır güvenliği için 8,6 milyar dolarlık bütçe isteği

ABD Başkanı Trump'ın, Kongre'ye sunacağı 2020 bütçesinde, ABD-Meksika sınırına örmeyi planladığı duvar ve diğer masraflar için 8,6 milyar dolar ödenek isteyeceği iddia edildi.

Safvan Allahverdi   | 11.03.2019
Trump'tan sınır güvenliği için 8,6 milyar dolarlık bütçe isteği

Washington

ABD medyasında yer alan ve Trump yönetimine yakın bazı yetkililerin kaynak gösterildiği haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta içinde sınır güvenliği kapsamında Kongre'ye yeni bir teklif yapacağı belirtildi.

Habere göre, Trump'ın, 8,6 milyar dolarlık ödeneğin 5 milyar dolarını duvar inşası için İç Güvenlik Bakanlığı bütçesinden, 3,6 milyar dolarını ise sınıra kurulması planlanan askeri yapılar için ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesinden almayı planladığı ileri sürüldü.

2 bin 800 güvenlik görevlisi istihdam edilecek

Ayrıca, bütçe teklifi içinde sınır güvenliğine takviye olarak 2 bin 800 güvenlik görevlisi ve göçmenlik işlerini hızlandırmak için 100 göçmenlik hakiminin istihdam edilmesinin de yer aldığı belirtildi.

İddialara ilişkin yazılı bir açıklama yapan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve Senato Demokrat azınlık lideri Charles Schumer, söz konusu bütçe teklifinin mantıklı olmadığını kaydetti.

Açıklamada, "Başkan Trump, Meksika tarafından ödeneceğini söylediği pahalı ve etkisiz duvar için hükümeti kapatarak, milyonlarca Amerikalıya acı çektirdi ve büyük bir kaosa sebep oldu. Kongre, duvarı finanse etmeyi reddedince yenilgiyi kabul edip, hükümeti yeniden açmak zorunda kaldı. Bunu tekrar denerse aynı şey tekrarlanacak. Umarız dersini almıştır." ifadeleri yer aldı.

Trump'ın isteyeceği rakamın, Kongre'nin son 2 yılda sınır projeleri için ayırdığı bütçenin 6 katı olması dikkat çekti. Söz konusu 2020 bütçesinin ise 1 Ekim'den önce Kongre'den geçmesi gerekiyor aksi durumda hükümetin yeniden kapanması gündeme gelecek. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstifa restinde ilk raund Zarif'in
İran'ın Kafkaslarda nüfuz arayışı
Orta Asya: Avrasya'daki fay hatlarının birleştiği nokta
Tunus siyasetinde Körfez gölgesi
Esed'in Tahran ziyareti ne anlama geliyor?

Benzer haberler

'DEAŞ tehdidi devam ediyor'

'DEAŞ tehdidi devam ediyor'

'Amerikalıların çoğu Rusya konusunda Trump'a inanmıyor'

ABD yaptırımlarının mağduru İranlı kadınlar anne olamama korkusu yaşıyor

Trump'ın eski seçim kampanyası menajeri Manafort'a 47 ay hapis cezası

Trump'ın eski seçim kampanyası menajeri Manafort'a 47 ay hapis cezası
Trump'ın Müslümanlara yönelik tartışmalı vize yasağında 2 yıl geride kaldı

Trump'ın Müslümanlara yönelik tartışmalı vize yasağında 2 yıl geride kaldı
Trump'tan Kuzey Kore'ye 'hayal kırıklığı' mesajı

Trump'tan Kuzey Kore'ye 'hayal kırıklığı' mesajı