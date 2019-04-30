Trump'tan sığınma hakkı başvurularını zorlaştırma adımı
ABD Başkanı Trump, sığınma hakkı işlemlerini zorlaştıracak bir dizi düzenleme için ilgili bakanlıklara talimatname verdi.
Washington, New York
ABD Başkanı Donald Trump, sığınma hakkı işlemlerini zorlaştıracak bir dizi düzenleme için Adalet ve İç Güvenlik Bakanlıklarına talimat verdiği bildirildi.
Trump, Başkanlık Talimatnamesinde sığınma sisteminin etkinliğini sağlamak üzere Adalet ve İç Güvenlik Bakanının 90 gün içinde ek düzenlemeler yapmalarını istedi.
Talimatnamede, sığınma hakkı için başvuranların "sığınma hakkı başvuruları" için bir ücret ve "sığınma talebi işlemde olduğu süre içerisinde çalışma izni başvurusu için belirli bir ücret ödemelerini" şart koşuyor.
Ayrıca ülkeye yasa dışı yollarla girmiş ya da girmeye çalışanlara çalışma izni verilmemesi şart koşulan Talimatnamede, sığınma talepleri reddedilen veya sınır dışı edilmesi için hakkında nihai karar verilmiş kişilerin de çalışma izinlerinin derhal durdurulması için düzenleme yapılması öngörülüyor.
Trump'un bu adımının özellikle de Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye gelen mültecileri hedef aldığı belirtilirken bu düzenlemelerin hayata geçmesi ile zorlu bir yasal sürecin sığınma hakkı talebinde bulunanların önüne konulduğu ifade ediliyor.
BM'den Trump yönetimine tepki
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD Başkanı Donald Trump yönetimin ülkeye sığınma başvurusu yapanlardan, başvurularının işleme alınması için ücret ödemelerini istemesine ilişkin, uluslararası anlaşmalarda da yer alan sığınmacıların temel haklarına saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.
Dujarric, günlük basın brifinginde, ABD Başkanı Donald Trump'ın sığınma hakkı işlemlerini zorlaştıracak bir dizi düzenleme yapılması kararına tepki gösterdi.
Sözcü Dujarric, "Sığınma talep eden kişilerin çeşitli uluslararası anlaşmalarda da yer alan temel haklarına saygı gösterilmeli.'' değerlendirmesinde bulundu.
Trump, Adalet ve İç Güvenlik Bakanlıklarına gönderdiği ve 90 gün içinde sığınmacılarla ilgili ek düzenlemeler yapılması emri verdiği talimatta, ABD'ye sığınma başvurusu yapanlardan, başvurularının işleme alınması için ücret ödemelerini, ülkeye yasa dışı yollardan giren sığınmacılara çalışma izni verilmemesini ve başvurularının 180 gün içinde karara bağlanmasını istiyor.
ABD'ye yasal ya da yasa dışı yollardan girerek sığınma başvurusunda bulunanların mevcut sistemde işlemleri tamamlana kadar çalışmasına izin veriliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.