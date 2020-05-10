Euro
7.66
Dolar
7.10
BIST 100
98,667.45
Altın
1,702.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'tan Peru ve Panama'ya tıbbi malzeme yardımı teklifi

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda Peru ve Panamalı mevkidaşları ile ayrı ayrı telefonda görüşerek bu ülkelere tıbbi malzeme yardımı teklifinde bulundu.

Dildar Baykan   | 10.05.2020
Trump'tan Peru ve Panama'ya tıbbi malzeme yardımı teklifi

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra ile telefonda Kovid-19 salgının görüştüğü ve Vizcarra'yı pandemi ile mücadelede gösterdiği kararlılık için tebrik ettiği aktarıldı. Görüşmede Trump'ın Peru'ya sağlık konusunda yardım teklifinde bulunduğu ve iki liderin bu sağlık krizinin aşılmasında iş birliğini sürdüreceklerini kaydettikleri belirtildi. Ayrıca görüşmede, Trump'ın Vizcarra'ya Venezuela konusundaki duruşu için de teşekkür ettiği vurgulandı. 

Panama Devlet Başkanı Laurentino Cortizo Cohen ile de Kovid-19 salgını konusunda bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Trump'ın bu ülkeye de virüsle mücadelede ihtiyaç duydukları sağlık ekipmanları konusunda yardım teklifinde bulunduğu bildirildi.

Panama'nın pandemi döneminde Panama Kanalı üzerindeki yönetiminin de küresel ekonominin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Trump'ın, Cortizo'ya Venezuela konusundaki duruşu için de teşekkür ettiği kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'den Kazakistan'a tıbbi yardım
Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 310'a yükseldi
Almanya'da Kovid-19 tedirleri protesto edildi

Benzer haberler

Trump'tan Peru ve Panama'ya tıbbi malzeme yardımı teklifi

Trump'tan Peru ve Panama'ya tıbbi malzeme yardımı teklifi

Koronavirüs salgınında son 24 saat

ABD yönetiminden Çinli gazetecilere vize sınırlaması

Yemek firmaları kısıtlı günlerde siparişleri yetiştirme telaşında

Yemek firmaları kısıtlı günlerde siparişleri yetiştirme telaşında
Rusya'da Kovid-19 hastalarının bulunduğu hastanede yangın: 1 ölü

Rusya'da Kovid-19 hastalarının bulunduğu hastanede yangın: 1 ölü
KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan DSÖ'ye mektup

KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan DSÖ'ye mektup