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Dünya

Trump'tan okullarda 'vatansever eğitimin desteklenmesi' için kararname

ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki okullarda "vatansever eğitimin desteklenmesi" için Başkanlık kararnamesi imzaladı.

Dildar Baykan   | 17.09.2020
Trump'tan okullarda 'vatansever eğitimin desteklenmesi' için kararname

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC'de düzenlenen "Beyaz Saray Amerikan Tarihi Konferansı"nda bir konuşma yaptı.

Pennsylvania'ya bağlı Philadelphia kentinde 1787 yıl önce bugün Amerikan yasasının imzalandığını anımsatan Donald Trump, ülkede son günlerdeki sokak gösterilerine ithafen, "Biz bugün burada toplanmışken, radikal bir hareket bize miras bırakılmış değerlerimizi yıkmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, ülkesinde "sol kesimin", polis başta olmak üzere güvenlik güçlerine karşı "şiddet içerikli bir savaş" açtığını savunarak, "Zorbalığa asla boyun eğmeyeceğimizi ilan etmek için bugün buradayız. Tarihimizi ve ülkemizi, her renkten, etnik kökenden, dinden ve mezhepten insan için geri kazanacağız." diye konuştu.

Okullardaki eğitim hakkında da eleştirilerde bulunan Donald Trump, "Sol kanat isyan ve isyan, on yıllardır okullarımızda etkin olan sol kanadın beyin yıkamasının bir sonucudur." ifadesini kullandı.

Trump, ailelerin okullarda ülke hakkında "yalan söylenmesinden" rahatsız olduğunu aktararak, "Birazdan okullarımızda vatansever bir eğitimin desteklenmesine yönelik ulusal bir komisyonun kurulması için başkanlık kararnamesi imzalayacağım. Bu komisyonun ismi 1776 Komisyonu olacak." bilgisini paylaştı.

Başkan Trump, konuşmasını tamamladıktan sonra sözünü ettiği Başkanlık Kararnamesi'ni de imzaladı.

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