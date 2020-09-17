Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rio Ave oldu

Ankara
Portekiz ekibi Rio Ave, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Bosna Hersek'in Borac takımını 90+1. dakikada Tarantini ve 90+7. dakikada Nikola Jambor'un golleriyle 2-0 yenerek, bir üst tura yükseldi.
Portekiz temsilcisi, 3. eleme turunda Beşiktaş ile eşleşti.
Beşiktaş, Rio Ave ile tek maç eleme usulüne göre 24 Eylül'de Vodafone Park'ta karşılaşacak.
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