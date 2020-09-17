Euro
8.96
Dolar
7.55
BIST 100
1,110.66
Altın
1,944.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tuzla'da komşusunu darbettiği gerekçesiyle mevcutlu şekilde adliyeye getirilen şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
logo
Dünya, Spor, Futbol

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rio Ave oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş'ın 3. eleme turundaki rakibi Portekiz'in ekibi Rio Ave oldu.

Abdulkadir Karakaya   | 17.09.2020
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rio Ave oldu

Ankara

Portekiz ekibi Rio Ave, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Bosna Hersek'in Borac takımını 90+1. dakikada Tarantini ve 90+7. dakikada Nikola Jambor'un golleriyle 2-0 yenerek, bir üst tura yükseldi. 

Portekiz temsilcisi, 3. eleme turunda Beşiktaş ile eşleşti.

Beşiktaş, Rio Ave ile tek maç eleme usulüne göre 24 Eylül'de Vodafone Park'ta karşılaşacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York'ta Kovid-19 nedeniyle okulların açılması ikinci kez ertelendi
Yemen'de 1 milyona yakın Kovid-19 vakası olmasından korkuluyor
Fransa'da son 24 saate 10 bin 593 Kovid-19 vakası görüldü
İtalya'da son 24 saatte 1585 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
İspanya'da Kovid-19'da yeni vakalar Madrid odaklı artıyor

Benzer haberler

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rio Ave oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rio Ave oldu

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst turda

Alanyaspor'un rakibi Rosenborg oldu

Beşiktaş altyapısında 12 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Beşiktaş altyapısında 12 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Josef de Souza Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı

Josef de Souza Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı
Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Beşiktaş maçı için umutlu:

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Beşiktaş maçı için umutlu: