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Dünya

Trump'tan Netanyahu'ya Gazze ve Lübnan saldırıları için destek

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya İsrail'in Filistin ve Lübnan'daki saldırıları için "Ne yapman gerekiyorsa yap." diyerek destek verdiği belirtildi.

İslam Doğru  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
Trump'tan Netanyahu'ya Gazze ve Lübnan saldırıları için destek

New York

Washington Post gazetesi, konu hakkında bilgisi olan 6 kişiye dayandırdığı haberinde, Trump'ın bu ay Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmelerinden detaylar verdi.

Trump'ın İsrail Başbakanı ile bu ay en az iki kez telefonda görüştüğünü açıkladığı kaydedilerek, bunlardan birinde Netanyahu'ya Hamas ve Hizbullah konusunda "Ne yapman gerekiyorsa yap" diyerek destek verdiği aktarıldı.

Görüşme hakkında WP'ye açıklama yapan South Carolina'nın Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham da Trump'ın Netanyahu'ya "askeri olarak ne yapması gerektiğini" söylemediğini, özellikle Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatılması operasyonu nedeniyle hayranlığını dile getirdiğini belirtti.

"Yeni bir Orta Doğu'dan bahsediyoruz"

Graham, "Onlara, 'kendinizi savunmak için yapmanız gerekeni yapın' dedi ancak burada açıkça yeni bir Orta Doğu'dan bahsediyoruz. Trump, yozlaşmış Filistin Devletiyle ilgili çok fazla şeyin değişmesi gerektiğini anlıyor." ifadelerini kullandı.

Trump'ın seçim kampanyası sözcüsü Karoline Leavitt de Trump döneminde Orta Doğu'da "tarihi bir barış yaşandığını" savunarak, o dönemde "kaydedilen ilerlemelerin" Kamala Harris - JoeBiden yönetiminin zayıflığı nedeniyle bozulduğunu öne sürdü.

Leavitt, "Başkan Trump Oval Ofis'e geri döndüğünde, Kamala ve Biden'ın politikalarının yarattığı karmaşayı düzeltecek. İsrail bir kez daha korunacak, İran tekrar iflas edecek, teröristler avlanacak ve kan dökülmesi sona erecek." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer yandan, Trump ile Netanyahu'nun telefon görüşmeleri hakkında İsrail tarafının yorum yapmayı reddettiği belirtildi.

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