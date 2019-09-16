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Dünya

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan'a ait petrol tesislerinin vurulmasına ilişkin, "faili bildiklerini" ve "muhtemel bir saldırıya hazır oldukları" mesajı verdi.

Hakan Çopur   | 16.09.2019
Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Saudi Aramco'ya ait tesislerin vurulmasına ilişkin Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Suudi Arabistan petrol sahası saldırıya uğradı. Faili bildiğimize inanmak için sebebimiz var, teyide bağlı olarak biz (hedefe) kilitliyiz ve silahlarımız dolu. Fakat (Suudi Arabistan) Krallık'tan bu saldırının müsebbibinin kim olduğunu duymayı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, Riyad'dan gelecek cevaba göre hangi koşullarda harekete geçeceklerini belirleyeceklerini bildirdi.

"Yedek stoklar kullanılabilecek"

Başkan Trump ayrıca, söz konusu tesislere yapılan saldırının ardından ABD'de petrol piyasasında herhangi bir dalgalanma olmaması için yedek stokların "ihtiyaca göre" kullanımına onay verdiğini de aktardı.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı 10 drone ile kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

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