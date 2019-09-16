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Dünya

Arjantin’de göçmenler günü festivali

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te çeşitli ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla göçmenler günü düzenlenen festivalle kutlandı.

Muhammed Emin Canik   | 16.09.2019
Arjantin’de göçmenler günü festivali

Buenos Aires

Arjantin’de göçmenler günü festivali kutlanıyor

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te çeşitli ülkelerin temsilcilerinin katılımıyla göçmenler günü düzenlenen festivalle kutlanıyor. Festivalde Buenos Aires'te ikamet eden Çinliler dansları ve giyimleriyle kültürlerini tanıtıyor. ( Muhammed Emin Canik - Anadolu Ajansı ) 

Buenos Aires Özerk Şehri Hükümeti'nin ev sahipliğinde başkent Buenos Aires’teki Mayıs Caddesi'nin trafiğe kapatılmasıyla, binlerce kişinin katıldığı göçmenler günü festivali kutlandı.

Festival kapsamında Bulgaristan’dan Haiti’ye, Litvanya’dan Çin’e kadar Buenos Aires’te yaşayan yaklaşık 40 farklı etnik grup, ülkelerinin kıyafetlerini, danslarını ve yemeklerini tanıttı.

Binlerce kişinin katıldığı festivalde kurulan ufak çadırlarda her katılımcı ülke kendi mutfağını tanıtırken binden fazla kişinin katıldığı kortejde, ülkelerin dansları ve kıyafetleri gibi kültürel varlıkları tanıtıldı.


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