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Dünya

Trump'tan İran'a 'saldırırsan bedeli ağır olur' uyarısı

ABD Başkanı Trump, İran'ın Irak'taki ABD askerlerine bir saldırı planladığı yönünde bilgiye sahip olduklarını ve böyle bir saldırıyı karşılıksız bırakmayacaklarını açıkladı.

Hakan Çopur   | 01.04.2020
Trump'tan İran'a 'saldırırsan bedeli ağır olur' uyarısı

Washington

ABD Başkanı Donald Trump,  Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik uyarıda bulundu.

Açıklamasında Trump, "Gelen bilgilere ve inancımıza göre İran veya uzantıları, Irak'taki Amerikan askerlerine ve/veya varlıklarına yönelik sinsi bir saldırı planlıyor. Eğer bu olursa İran bunun bedelini gerçekten çok ağır şekilde öder." ifadelerini kullandı.

Trump, nasıl bir saldırı istihbaratı aldıklarına yönelik herhangi bir detay paylaşmadı.

Dünya genelinde etkisi hissedilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını İran'da da gündemi belirlerken, ABD yönetiminin Tahran'a yönelik yaptırımları hafifletmemesi uluslararası kamuoyunda tartışmalara neden olmuştu.

Ocak ayı başında ABD, İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'yi hedef almış, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran da ABD'nin Irak'taki bazı üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

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