Dışişleri Bakanlığı, anlaşmazlıkların barışçıl yollardan çözümü ve ara buluculuk konularına önem atfeden Türkiye'nin, İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) bu alandaki faaliyetlerinin güçlendirmesine yönelik desteğini sürdüreceğini açıkladı.

ANKARA

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla Türkiye'nin öncülüğünde tesis edilen İİT Arabuluculuk Dostları Temas Grubu'nun ilk toplantısının, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu marjında 24 Eylül'de yapıldığı hatırlatıldı.

Söz konusu temas grubunun, Türkiye'nin sunduğu ve Mayıs 2018'de kabul edilen "İİT'nin Arabuluculuk Alanındaki Kapasitesinin Güçlendirilmesi" başlıklı karar tasarısı kapsamında kurulduğu belirtilen açıklamada, "Türkiye, anlaşmazlıkların barışçıl yollardan çözümü ve ara buluculuk konularına önem atfetmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin, bu alanda uluslararası ve bölgesel düzeylerde öncü roller üstlendiği belirtilen açıklamada, yine Türkiye'nin bu kapsamda zirve dönem başkanlığını ve icra komitesi başkanlığını yürüttüğü örgütün ara buluculuk alanındaki kapasite inşa çalışmalarına da katkı sağladığı vurgulandı.

Açıklamada, "BM ve AGİT'ten sonra İİT'de de ara buluculuk alanındaki faaliyetlere önayak olan ülkemiz, İİT'nin bu alandaki kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik güçlü desteğini İİT Sekretaryası ve üye ülkelerle iş birliği içinde sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Zuhal Demirci