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Dünya

Trump'tan İran'a "Husilere desteği derhal kesin" çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Yemen'deki Husilere verdiği desteği "derhal" kesmesi çağrısında bulundu.

Hakan Çopur  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Trump'tan İran'a "Husilere desteği derhal kesin" çağrısı

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Yemen'deki Husilere verdiği desteği "derhal" kesmesi çağrısında bulundu.

Truth Social hesabından bir açıklama yapan Trump, Husiler konusunda bir kez daha İran'a yüklendi.

Trump, İran'ın Husilere gönderdiği askeri teçhizatın azaldığını kaydederek, "Ancak İran'ın hala büyük miktarlarda malzeme göndermeye devam ettiği yönünde haberler geliyor. İran, bu malzemelerin gönderilmesini derhal durdurmalıdır." ifadesini kullandı.

Husilerin, İran'ın desteği olmadan kendi başlarına savaşmaları gerektiğini savunan Trump, "Her durumda savaşı kaybederler ama bu şekilde daha çabuk kaybederler. Tamamen yok edilecekler." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'nın da arasında yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin öldüğünü, 98 kişinin yaralandığını açıklamıştı.


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