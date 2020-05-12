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Dünya

Trump'tan Irak Başbakanı Kazimi'ye tebrik telefonu

ABD Başkanı Donald Trump, kabinesi mecliste güvenoyu alarak Irak Başbakanı olan Mustafa el-Kazimi'yi tebrik etti.

Dildar Baykan   | 12.05.2020
Trump'tan Irak Başbakanı Kazimi'ye tebrik telefonu

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump, telefonla görüşerek Kazımi'yi tebrik etti. 

Küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede Irak'a desteğini bildiren Trump'ın, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede ortak çıkarlarının olduğunu vurguladığı aktarıldı.

Açıklamada, Trump'ın Kazımi'yi Irak halkının reform ve meşru erken seçim taleplerine yanıt vermeye teşvik ettiği belirtildi.



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