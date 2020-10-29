Trump'tan Fransa'ya destek mesajı
ABD Başkanı Trump, Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen bıçaklı saldırı sonrası Fransa'ya destek mesajı verdi.
Washington
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransa halkının yanında olduklarını belirterek, "Amerika bu savaşta en eski müttefikinin yanında. Bu radikal İslamcı terör saldırıları hemen durdurulmalı. Fransa ya da herhangi başka bir ülke bu olanları sineye çekemez." ifadelerini kullandı.
Fransa'nın Nice kentindeki Notre Dame Kilisesi'nde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.