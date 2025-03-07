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Dünya

Trump'tan devam eden saldırıları dolayısıyla Rusya'ya yaptırım mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sürdüğüne işaret ederek, Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşündüğünü ve iki tarafın da hızla masaya oturması gerektiğini belirtti.

Hakan Çopur  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Trump'tan devam eden saldırıları dolayısıyla Rusya'ya yaptırım mesajı

Washington

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Rusya'ya yaptırım mesajı verdi.

Trump, açıklamasında, "Rusya'nın halen savaş alanında Ukrayna'yı vurduğu gerçeğine dayanarak, ateşkes ve barış konusunda nihai bir anlaşmaya varılıncaya kadar Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Mesajını "Rusya ve Ukrayna'ya çağrım; çok geç olmadan hemen şimdi masaya oturun." ifadesiyle bitiren Trump, iki tarafa da bir an önce barış müzakerelerinin yapılması için çağrıda bulundu.

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