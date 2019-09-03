Euro
6.29
Dolar
5.73
BIST 100
98,826.11
Altın
1,546.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'tan Çin'e 'Tekrar seçilirsem, ticari anlaşma daha sert olur' mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerini tekrar kazanması durumunda Çin ile yapılacak nükleer anlaşmanın daha zorlu olacağını bildirdi.

Dildar Baykan   | 03.09.2019
Trump'tan Çin'e 'Tekrar seçilirsem, ticari anlaşma daha sert olur' mesajı

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Çin ile ABD arasında devam eden ticaret savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Çin ile müzakerelerin iyi gittiğini ancak Çin'in yeni bir ABD hükümeti ile anlaşma yapmayı daha çok isteyeceğini belirten Trump, "Ben yeniden (başkanlık seçimlerini) kazandığımda ne olacağını düşünüyorum. (Çin ile) Anlaşma daha da sert olacak. Aynı zamanda Çin'in tedarik zinciri kırılacak, işletmeleri, işleri ve parası gidecek." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Londra Belediye Başkanı'na yüklendi

Öte yandan, Trump, kendisini ABD'ye yaklaşan Dorian Kasırgası nedeniyle Polonya ziyaretini iptal etmesine rağmen golf oynamakla vakit geçirdiği için eleştiren Londra Belediye Başkanı Sadık Han'a da yüklendi.

Han'ı "Londra'nın beceriksiz belediye başkanı" olarak nitelendiren Trump, diğer siyasilerin saatlerce egzersiz yaptığını, haftalarca seyahat ettiğini ifade etti.

Kendisinin "çok pahalı" olan golf kursuna gittiğini, ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın da böyle bir durumda Hawaii'ye gideceğini savunan Trump, "Han, Londra'da tamamen kontrolden çıkan bıçaklı saldırılara odaklanmalı. İnsanlar sokakta yürümeye bile korkuyor. O, bizim işlerimizden uzak durması gereken korkunç bir belediye başkanı." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kazakistan'da yeni dönemin yol haritası
Suudi Arabistan-BAE: Zoraki ittifak
ABD'nin İdlib'e hava saldırısı neyi hedefliyor?
Aşırı sağ Almanya eyalet seçimlerinden güçlenerek çıktı
Keşmir’in ardından Assam: Kuzey Hindistan’da sular ısınıyor

Benzer haberler

Trump'tan Çin'e 'Tekrar seçilirsem, ticari anlaşma daha sert olur' mesajı

Trump'tan Çin'e 'Tekrar seçilirsem, ticari anlaşma daha sert olur' mesajı

Türkiye'den ABD'ye taziye

Çin üniversitesi sınıflarda yüz tanıma sistemini deniyor

ABD'nin İdlib'e hava saldırısı neyi hedefliyor?

ABD'nin İdlib'e hava saldırısı neyi hedefliyor?
Çin'de yeni bir tür uçan sincap keşfedildi

Çin'de yeni bir tür uçan sincap keşfedildi
Pompeo ile Stoltenberg bir araya geldi

Pompeo ile Stoltenberg bir araya geldi