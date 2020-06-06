Euro
7.66
Dolar
6.77
BIST 100
110,413.20
Altın
1,684.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'tan Çin ve AB'ye 'gümrük vergisi' tehdidi

ABD Başkanı Trump, Amerikan ıstakozları üzerindeki gümrük vergisini azaltmamaları durumunda, Avrupa Birliği (AB) ve Çin'e daha fazla vergi uygulayabileceğini söyledi.

Dildar Baykan   | 06.06.2020
Trump'tan Çin ve AB'ye 'gümrük vergisi' tehdidi Fotoğraf: Kyle Mazza/AA

Washington

Donald Trump, Maine eyaletine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında, deniz ürünleri sektörü yöneticileri ile yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi. 

AB'nin, Amerikan ıstakozları üzerinde uyguladığı gümrük vergisine tepki gösteren Trump, "AB, bu vergileri düşürmezse biz de durumu eşitleyecek şekilde, AB'den gelen arabalara gümrük vergisi uygularız." dedi.

Trump, "Çin de Amerikan ıstakozlarına yönelik gümrük vergisini azaltmazsa, bu ülkeden gelen ürünlere yeni gümrük vergileri uygularız." diye konuştu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dünya Sağlık Örgütünden ülkelere 'halka açık alanlarda maske takılsın' tavsiyesi
Sağlık Bakanı Koca'dan 'maske ve mesafe' uyarısı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 774'e yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 133 bin 400'e yükseldi

Benzer haberler

Trump'tan Çin ve AB'ye 'gümrük vergisi' tehdidi

Trump'tan Çin ve AB'ye 'gümrük vergisi' tehdidi

ABD'den Libya'daki taraflara 'ateşkes' çağrısı

Hindistan ve Çin sınır anlaşmazlığını barışçıl müzakereyle çözecek

Trump'tan Pentagon'a Almanya'daki ABD askerlerinin bir kısmını çekme talimatı

Trump'tan Pentagon'a Almanya'daki ABD askerlerinin bir kısmını çekme talimatı
Pentagon askerleri Washington bölgesinden çekiyor

Pentagon askerleri Washington bölgesinden çekiyor
Çin'den İngiltere'ye 'Hong Konglulara vatandaşlık yolunu açmaması' uyarısı

Çin'den İngiltere'ye 'Hong Konglulara vatandaşlık yolunu açmaması' uyarısı