Euro
7.66
Dolar
6.77
BIST 100
110,413.20
Altın
1,684.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa Savunma Bakanı Parly: Mağrip El Kaidesi'nin lideri Abdelmalek Droukdal öldürüldü

Fransa, Mali'de düzenlenen operasyonda, Kuzey Batı Afrika'da faaliyet gösteren Mağrip El Kaidesi'nin (AQIM) lideri Abdelmalek Droukdal'in öldürüldüğünü açıkladı.

Yusuf Özcan   | 06.06.2020
Fransa Savunma Bakanı Parly: Mağrip El Kaidesi'nin lideri Abdelmalek Droukdal öldürüldü Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Paris

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve G5 Sahel ülkelerinin liderlerinin, Sahel bölgesinde terörle mücadele etme konusunda kararlı olduklarını belirtti. 

Fransız ordusunun ortaklarının desteğiyle 3 Haziran'da Mali'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonda, Droukdal'in ve ona yakın isimlerin öldürüldüğünü duyuran Parly, bölgede DEAŞ'e karşı mücadelenin devam ettiğini kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dünya Sağlık Örgütünden ülkelere 'halka açık alanlarda maske takılsın' tavsiyesi
Sağlık Bakanı Koca'dan 'maske ve mesafe' uyarısı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 774'e yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 133 bin 400'e yükseldi

Benzer haberler

Fransa Savunma Bakanı Parly: Mağrip El Kaidesi'nin lideri Abdelmalek Droukdal öldürüldü

Fransa Savunma Bakanı Parly: Mağrip El Kaidesi'nin lideri Abdelmalek Droukdal öldürüldü

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 111'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19 salgını sonrası ilk cuma namazı kılındı

Fransa yurt dışında 18 binden fazla asker bulunduruyor

Fransa yurt dışında 18 binden fazla asker bulunduruyor
BM: Kovid-19 salgını Mali'deki insani durumu ve güvenliği zora soktu

BM: Kovid-19 salgını Mali'deki insani durumu ve güvenliği zora soktu
Fransız polislerin ırkçı mesajlaşmalarda bulundukları iddia edildi

Fransız polislerin ırkçı mesajlaşmalarda bulundukları iddia edildi