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Dünya

Trump'ın seçim ekibinden taciz iddialarına yalanlama

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası ofisi, Trump'ın 1997'deki ABD Açık Tenis Turnuvasında bir kadın modeli taciz ettiğine yönelik iddiaları reddetti.

Dildar Baykan   | 18.09.2020
Trump'ın seçim ekibinden taciz iddialarına yalanlama

Washington

Trump Kampanyası Hukuk Danışmanı Jenna Ellis, İngiliz The Guardian gazetesine konuşan eski Model Amy Dorris'in, Trump'ın kendisine 1997'deki ABD Açık Tenis Turnuvasında cinsel tacizde bulunduğu iddialarının ardından bir açıklama yayımladı. 

Açıklamada, "Trump'a yönelik bu suçlamalar, tamamen yanlıştır. Bu mesnetsiz haberi kötü niyetli bir şekilde yayımladığı için The Guardian'ın hesap vermesi adına her türlü hukuki yola başvuracağız." ifadesi kullanıldı.

The Guardian röportajında, 1997'de henüz 24 yaşında iken o dönem New York'un emlak sektörünün en zenginlerinden olan Trump'ın kendisini, VIP locasında taciz ettiğini iddia etmişti.

Trump hakkında, Kasım 2016 seçimlerinden önce de çeşitli kadınlar tarafından taciz iddiaları ortaya atılmıştı.

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