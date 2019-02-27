ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı ve asistanı Jared Kushner'in Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la görüştüğü bildirildi.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kushner'in bin Selman'la yaptığı görüşmede, ABD Uluslararası Pazarlıklar Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook da hazır bulundu.

Toplantıda daha önceki görüşmelerde ele alınan konuların tekrar gündeme getirildiği belirtilen açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan ilişkilerinin ve aynı zamanda Filistin - İsrail sorununun konuşulduğu kaydedildi.

Görüşmede aynı zamanda, bölgesel şartların "daha iyi" bir duruma getirilmesi için yapılabilecek yatırımların gündeme getirildiği bildirildi.

