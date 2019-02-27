Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.05
Dolar
5.31
BIST 100
104,141.00
Altın
1,319.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Cemal Kaşıkçı

Suudi Bakan Cubeyr, Kaşıkçı'ya ilişkin soruları yanıtlamadı

Suudi Arabistan'ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Cubeyr, BM İnsan Hakları Konseyi'nde yaptığı konuşmada, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine değinmezken, gazetecilerin bu konudaki ısrarlı sorularına da yanıt vermedi.

Bayram Altuğ  | 27.02.2019
Suudi Bakan Cubeyr, Kaşıkçı'ya ilişkin soruları yanıtlamadı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Cenevre

Suudi Arabistan'ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el-Cubeyr, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın rehberliğinde insan hakları alanında pek çok alanda ilerleme katettiğini söyledi. Cubeyr, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ise değinmedi.

Suudi Bakan Cubeyr, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden BM İnsan Hakları Konseyi'nin 40'ıncı oturumunda yaptığı konuşmada, hükümetinin, Konsey'in dünyadaki insan haklarını destekleme ve korumadaki rolüne büyük önem verdiğini belirtti.

BM'nin insan hakları mekanizmalarıyla iş birliği yapacaklarını dile getiren Cubeyr, ülkesinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın rehberliğinde insan hakları alanında pek çok ilerleme katettiğini savundu.

Cubeyr'in konuşmasında gazeteci Kaşıkçı cinayetine ilişkin ise herhangi bir açıklamada bulunmaması dikkati çekti.

Konuşmasının ardından salon dışına çıkan Cubeyr, gazetecilerin Kaşıkçı cinayetine ilişkin ısrarlı sorularıyla karşılaştı. Cubeyr, cinayet hakkında ve cinayeti soruşturan BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ile iş birliği yapıp yapmayacakları yönündeki ısrarlı sorulara yanıt vermedi.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmişti.

Cinayetin üzerinden geçen sürede Kaşıkçı'nın ne zaman, nerede ve nasıl öldürüldüğüyle ilgili bilgiler ortaya çıksa da cesedinin nerede olduğu konusu hala netlik kazanmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ | Hocalı soykırımını unutmayalım, unutturmayalım
Nijerya seçimleri ve 'Baba' Buhari’nin zaferi
Uluslararası düzende yeni paradigma: Batı dışı dünyanın rolü
27. yılında Hocalı soykırımı: Nedenler ve sonuçlar
BAE ve Suudi Arabistan Kızıldeniz’i bir içdeniz haline getirmeye çalışıyor

Benzer haberler

Kushner Muhammed bin Selman'la görüştü

Kushner Muhammed bin Selman'la görüştü

New York'ta Suudi Arabistan'a Yemen protestosu

Demokrat senatörlerden ABD istihbaratına Kaşıkçı baskısı

BAE ve Suudi Arabistan Kızıldeniz’i bir içdeniz haline getirmeye çalışıyor

BAE ve Suudi Arabistan Kızıldeniz’i bir içdeniz haline getirmeye çalışıyor
Suudi medyasının Türkiye karşıtlığı ve acınası hali

Suudi medyasının Türkiye karşıtlığı ve acınası hali
'Acemi satranç oyuncusu Veliaht Prens'in Asya hamlesi'

'Acemi satranç oyuncusu Veliaht Prens'in Asya hamlesi'