Euro
8.99
Dolar
7.63
BIST 100
1,087.03
Altın
1,912.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'ın katılmadığı BM zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi uluslararası sistemi savundu

ABD Başkanı Trump, yüksek düzeyli zirveye, listede ismi olmasına rağmen katılmazken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, merkezinde BM olan uluslararası sistemi savundu.

Betül Yürük   | 21.09.2020
Trump'ın katılmadığı BM zirvesinde Çin Devlet Başkanı Şi uluslararası sistemi savundu

New York

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler'in ''tarihi'' olarak nitelendirdiği 75. yıl dönümünü anmak için düzenlenen yüksek düzeyli zirveye, listede ismi olmasına rağmen katılmazken, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, merkezinde BM olan uluslararası sistemi ve uluslararası iş birliğini savundu.

BM'nin 75. yıl dönümü kapsamında düzenlenen yüksek düzeyli etkinlikliğe, ne ABD Başkanı Trump ne de ABD'nin BM Büyükelçisi Kelly Craft katıldı.

Dünya liderlerinin video mesaj ile katıldığı zirvede, ABD, büyükelçi yardımcısı tarafından temsil edildi.

Uluslararası toplumda etkinliğini artırmaya çalışan Çin'in Devlet Başkanı Şi ise zirvede, merkezinde BM olan uluslararası sistemi ve iş birliğini savundu.

''İkili ilişkiler, güçlü yumruk sallamaya dayanmamalı''

İsim vermeden ABD'ye yönelik eleştirilerde bulunan Şi, ''Hiçbir ülkenin tek başına küresel meselelere hükmetme, başkalarının kaderini kontrol etme ya da kalkınma konusunda bütün avantajları kendi elinde tutma hakkı yok. Dahası kimseye, her istediğini yapma, hegemonya kurma, zorbalık ya da dünyanın patronluğunu üstlenme konusunda müsaade edilmemeli.'' mesajı verdi.

Şi, ülkeler arasında ikili ilişkilerin ''güçlü yumruk sallamak'' yerine kurallara, uluslararası hukuka ve karşılıklı taahhütlere dayalı olması gerektiğini söyledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 5 bin 298 Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
DSÖ: Testleri devam eden 200 Kovid-19 aşı adayının başarı garantisi yok
Türkiye'de son 24 saatte 1743 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti
İspanya'da son 3 günde Kovid-19 vakaları 31 bin 428 arttı

Benzer haberler

Çin Devlet Başkanı Şi uluslararası sistemi savundu

Çin Devlet Başkanı Şi uluslararası sistemi savundu

ABD'den İran Savunma Bakanlığı ve Maduro'ya yaptırım

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 204 bin 126'ya yükseldi

Çin uzaya okyanus gözlem uydusu gönderdi

Çin uzaya okyanus gözlem uydusu gönderdi
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı konferansında İran-ABD gerginliği

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı konferansında İran-ABD gerginliği
Filistin Başbakanı: ABD Filistin’i siyasi, mali ve ekonomik olarak kuşatıyor

Filistin Başbakanı: ABD Filistin’i siyasi, mali ve ekonomik olarak kuşatıyor