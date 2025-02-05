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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Trump'ın Gazze planı, damadı Kushner'ın bir sene önceki sözlerini hatırlattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden ettikten sonra bölgeyi ABD'nin kontrolüne alarak yeniden inşa etme planı, damadı Jared Kushner'ın geçen sene söylediklerini akıllara getirdi.

Faruk Hanedar  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Trump'ın Gazze planı, damadı Kushner'ın bir sene önceki sözlerini hatırlattı

Kudüs

Trump'ın Gazze planı, emlak zengini damadı Kushner'in, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılarının sürdüğü 15 Şubat 2024'te Harvard Üniversitesi'nde verdiği bir mülakatta, deniz kıyısındaki mülklerin çok değerli olabileceğini ve İsrail'in bölgeden Filistinlileri zorla çıkarması gerektiğini savunduğu açıklamalarını hatırlattı.

Kushner, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri "diplomasi yoluyla" Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a ya da Negev çölünde bir bölgeye sürmesi gerektiğini savunmuş ve "İsrailli yöneticilerin yerinde olsam insanları oradan çıkarmak ve sonra da bölgeyi temizlemek için elinden geleni yapardım." ifadesini kullanmıştı.

"Zaten Gazze'den geriye pek bir şey kaldığından emin değilim." ifadesini kullanan Kushner, Filistinlilerin kendi devletine sahip olmasının "çok kötü bir fikir" olduğunu iddia etmişti.

Kushner'in bu mülakatının "Trump tekrar ABD başkanı olursa yapabileceklerine dair ipucu verdiği" yorumları yapılmıştı.

Babası Charles Kushner'in İsrail Başbakanı Netanyahu'nun aile dostu olduğu bilinen ve Ortodoks Yahudi kimliğiyle tanınan Kushner, Trump'ın birinci döneminde dış politika danışmanlığını yapmış, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki "normalleşme" sürecinde İbrahim Anlaşmalarında önemli bir rol oynamıştı.

İsrail basını, Gazze planının Trump'ın kendi fikri olduğunu öne sürmüştü

İsrail basını, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralması ve buradan Filistinlilerin zorla çıkarılarak yeniden inşa edilmesi fikrinin Trump'ın kendi fikri olduğunu öne sürmüştü.

İsrail'in Walla haber sitesine konuşan adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Trump'ın 2 ayı aşkın süredir bu planı değerlendirdiği iddia edilmişti.

Kushner'in ifadeleriyle Trump'ın planı arasındaki paralellik dikkati çekti

Kushner'in mülakatında Gazze'ye ilişkin kullandığı ifadelerle Trump'ın söyledikleri arasındaki paralellik dikkatlerden kaçmadı.

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunan Trump, bölgenin Filistinlileri topraklarından çıkarttıktan sonra yeniden inşa edilmesini savunmuştu.

Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ne sahip olması ve orayı "geliştirmesi" gerektiğini, bu şekilde binlerce kişiye istihdam oluşturacaklarını öne sürmüştü.

Gazze Şeridi'nin dünyanın farklı yerlerinden insanların yaşadığı "uluslararası" bir yer olmasını hayal ettiğini söyleyen Trump, "Gazze Şeridi'ndeki potansiyel inanılmaz." diye konuşmuştu.

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