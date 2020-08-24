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Dünya

Trump'ın başdanışmanı Kellyanne Conway ay sonunda görevini bırakacak

ABD Başkanı Trump'ın başdanışmanı Kellyanne Conway, ailevi sebeplerden dolayı ay sonunda Beyaz Saray'daki görevini bırakacağını açıkladı.

Hakan Çopur   | 24.08.2020
Trump'ın başdanışmanı Kellyanne Conway ay sonunda görevini bırakacak Fotoğraf: Yasin Öztürk /AA

Washington

ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakın ekibi içinde 2016'dan bu yana yer alan ve Beyaz Saray'da başdanışman pozisyonunda önemli roller alan Kellyanne Conway, görevi bırakacağını yazılı açıklamayla duyurdu.

Conway, açıklamasında, "Bu tamamen benim seçimim ve benim sesim. Gelecekle ilgili planlarımı yakında açıklayacağım ama şimdilik sevgili çocuklarım için daha az drama, daha fazla annelik zamanı." ifadesini kullandı.

4 çocuğu olan Conway'in açıklamasında çocuklarına güçlü vurgu yapması dikkati çekti.

Conway'in ekipten ayrılmasının seçim kampanyasını nasıl etkileyeceği merak konusu

Başkanlık seçimleri yaklaşırken Trump'ın bugüne kadarki en güçlü savunucularından olan Conway'in ekipten ayrılmasının, ABD Başkanının seçim kampanyasını nasıl etkileyeceği ise Amerikan medyasında merak konusu oldu.

Conway'in bugün başlayacak Cumhuriyetçi Parti Kurultayında konuşma yapması ve burada ayrılığına ilişkin değerlendirmede bulunması bekleniyor.

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