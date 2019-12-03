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Dünya

Trump Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile görüşecek

ABD Başkanı Trump'ın, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile Beyaz Saray'da bir araya geleceği bildirildi.

Safvan Allahverdi   | 03.12.2019
Trump Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ile görüşecek

Washington

Beyaz Saray basın ofisi, ABD Başkanı Donald Trump ve Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis arasında 7 Ocak'ta gerçekleşecek görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Görüşme sırasında Balkanlar ve Doğu Akdeniz'deki işbirliğinin ele alınacağı belirtilen açıklamada, "Bu ziyaret, önemli bir NATO müttefiki olan Yunanistan ile ABD arasındaki güçlü ekonomik, güvenlik ve kültürel bağları onore edecek." ifadelerine yer verildi.

Trump 5G'nin önemine vurgu yapacak

Ayrıca, Trump'ın telekomünikasyon güvenliği noktasında 5G'nin önemine, bölgedeki zararlı etkileri önlemeye ve dünya genelinde dini özgürlüklerin teşvik edilmesi konularına vurgu yapacağı belirtildi.

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